Мартин Кастроджованни: "Русские любят свою страну, и мне это нравится"

Известный итальянский регбист Мартин Кастроджованни в Москве на арене ЦСКА рассказал о любви к России.

– Я люблю Москву и люблю водку, – сказал он. – Я еще люблю вашу кухню. А что мне еще нравится в России – так это то, что люди здесь очень любят свою страну. Я это почувствовал за несколько приездов сюда.

Могу ли подписать контракт с ЦСКА и возобновить карьеру? Нет, ребят, я так умру от сердечного приступа. Я уже несколько лет не то что не играл, а даже не бегал. (Михаил Потапов)