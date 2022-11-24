Максим Шевцов из «Динамо» продолжит карьеру в «Славе»

Регбист «Динамо» Максим Шевцов планирует покинуть московский клуб.

По информации «РБ Спорт», 21-летний спортсмен должен стать шестым игроком, который перейдет из «Динамо» в клуб «Слава». Ранее эту команду уже пополнили его одноклубники Сергей Перехода, Глеб Фарков, Тамерлан Хубаев, Илья Шаповалов и Илья Даценко.

«Динамо» стал для меня первым профессиональным клубом. Мое подписание было неожиданным, но, хочу сказать, что с самого начала и до сегодняшнего дня я был счастлив находиться здесь. Уважение и благодарность всем парням, с кем успел познакомиться и поиграть. Очень ценно, что у «Динамо» такая большая история и такие преданные болельщики. Я принял решение покинуть клуб, на то были свои причины», — рассказал «РБ Спорт» о своем уходе Шевцов.

В текущем сезоне Шевцов отметился двумя попытками в составе «Динамо». 21-летний регбист в «Динамо» попал в 2020-м году.

По итогам первой части сезона «Слава» расположилась на шестом месте в чемпионате России.