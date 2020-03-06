Лин Джонс: «После победы над Португалией появилась уверенность»

Главный тренер сборной России Лин Джонс рассказал об ожиданиях от предстоящей игры чемпионата Европы против Румынии и сказал, что, несмотря на неудачную статистику, россияне должны завтра побеждать.

— После Кубка мира у нас есть небольшое похмелье, так как в прежних играх у нас отсутствовало много игроков, а теперь они постепенно возвращаются, — сказал Джонс. — Кроме этого, хочу сказать, что к концу года мы планируем заиграть много новых молодых игроков. У нас не очень хорошая статистика против сборной Румынии — лишь одна победа за 10 лет. И мы надеемся, что нам удастся это поменять. Думаю, от сборной Румынии мы увидим хорошую, широкую игру, однако нам нужно побеждать. У нас на этом турнире было несколько поражений, но в последней игре мы обыграли Португалию, и это придало нам уверенности. Краснодар — прекрасный город с регбийной историей, и ребята ждут не дождутся выйти на поле. (Петр Григоренко)

Матч чемпионата Европы между сборными России и Румынией состоится 7 марта на стадионе «Кубань» в Краснодаре.