Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс поделился впечатлениями после победы в матче чемпионата Европы против Румынии (32:25) и назвал результат игры большим достижением.

— Я очень счастлив и доволен нашей сегодняшней победой, мы были действительно ее достойны, — сказал Джонс. — Этот результат важен для самих ребят, чтобы они могли почувствовать вкус победы. У нас все больше игроков возвращается в команду после травм. Надеюсь, что дальше результаты будет еще лучше. Если говорить о втором тайме, были негативные моменты, однако у нас в этом плане действительно есть прогресс.

— Вы произвели замены в первую линию лишь в конце первого тайма. Почему так долго не решались внести изменения?

— Мне показалось, что первый тайм был не настолько быстрый, и у лучших игроков первой линии были силы, чтобы продолжать игру. Я решил их оставить. Победа над сборной Румынии случается не так часто. Это большое достижение и надеюсь ребята хорошо проведут сегодняшний вечер, потому что завтра уже будет новый день. (Петр Григоренко)

Матч чемпионата Европы прошел в Краснодаре. Следующим соперником команды Лина Джонса на турнире станет сборная Грузии.