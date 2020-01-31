Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс рассказал о подготовке национальной команды к первому матчу в сезоне против сборной Испании, а также отметил, что отсутствие ключевых игроков — отличный шанс наработать глубину состава.

— После прошлогоднего сбора в Испании мы поняли, что перед первом матчем в сезоне необходимо проводить, как минимум одну товарищескую игру. Для этого, как раз, мы организовали сбор в Южной Африке, чтобы подготовиться к матчу чемпионата Европы против сборной Испании. Это предоставило возможность тренироваться вместе с одной из лучших команд и понять, как работают и готовятся профессионалы. И можно только представить, как тяжело было части игрокам за сутки переехать и перестроиться из страны, где температура около 30 градусов в Россию, где сейчас дожди и достаточно холодно.

— Достаточно много ключевых игроков из основного состава не примут участия в матче. Как решаете этот вопрос?

— Да, действительно много игроков не примут участия в игре по разным причинам. Но это отличная возможность для новых, молодых игроков проявить себя и наработать глубину состава. (Петр Григоренко)

Матч чемпионата Европы по регби сборных Россия-Испания состоится 1 февраля в 14:00 на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Чемпионат Европы по регби — ежегодный турнир для лучших европейских сборных. В чемпионате 2020 года участвуют Россия, Грузия, Бельгия, Испания, Португалия, Румыния. Каждая сборная проводит по 5 матчей.