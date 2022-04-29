Лимит на легионеров в чемпионате России по регби сокращен до пяти человек в заявке на матч

Клубы, выступающие в чемпионате России по регби и регби-7, с сезона-2022/23 могут заявлять на матч не более пяти легионеров, из которых четыре игрока могут выходить на поле, информирует ТАСС.

На заседании наблюдательного совета Федерации регби России, прошедшего в пятницу, за новый лимит на легионеров проголосовали единогласно.

Ранее каждый российский клуб мог использовать в заявке на матч до шести иностранцев на поле и до двух на скамейке запасных.