Капитан сборной России по регби Артемьев: «Приехал в ЦСКА не почивать на лаврах»

Капитан сборной России Василий Артемьев, у которого истек контракт с «Красным Яром», во вторник подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА.

Армейский клуб в следующем сезоне дебютирует в российской премьер-лиге. Как сообщил глава клуба Алексей Митрюшин, Артемьев за время контракта заработает 4,8 миллиона рублей.

— Мы некоторое время вели переговоры с руководством ЦСКА, общались с главным тренером клуба Денисом Королевым, — сказал Артемьев. — Меня подкупила их открытость и то, как быстро мы нашли общий язык. Не менее важно и то, с какой страстью здесь относятся к регби. Люди преданы нашей игре и у них есть желание ее развивать. После Кубка мира и шести сезонов в Красноярске я решил, что мне необходим новый вызов. В ЦСКА нам предстоит вместе сделать много работы, создавая по-настоящему профессиональный клуб с большими амбициями. Это важно, и станет дополнительным стимулом для развития карьеры. Чувствую в себе силы, и приехал в ЦСКА не почивать на лаврах. (Антон Бабошин)