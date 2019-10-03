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Капитан сборной России: «Мы играли от души и с огромным желанием»

17:31
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Капитан сборной России по регби Василий Артемьев поделился своими впечатлениями от матча против сборной Ирландии (0:35) на Кубке мира.

— Мы играли от души и с огромным желанием, — сказал Василий Артемьев в интервью официальном сайту Федерации регби России. — К сожалению, у нас не получилось набрать очков в сегодняшнем матче, но мы играли против одной из лучших команд мира. Надеюсь, своей игрой мы вдохновили российских болельщиков и дали им повод гордиться своей сборной. Мы играем для болельщиков и все силы оставляем на поле!

Ситуация в нашей группе непростая и ирландцам после поражения от Японии надо было сегодня побеждать с бонусом. Мы пропустили от одной из лучших сборных мира только пять попыток. Это достойный результат для сборной России. У нас были возможности заработать очки, будем работать над реализацией своих моментов. Но в целом, у меня нет других чувств кроме гордости за выступление нашей команды.

Дополнительная информация

https://rugby.ru/news/vasiliy-artemev-my-igraem-dlya-nashikh-bolelshchikov-i-vse-sily-ostavlyaem-na-pole-/

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