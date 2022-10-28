Капитан сборной легионеров по регби: «Играть против России в историческом городе — особенная история»

Капитан команды легионеров чемпионата России «Russian Barbarians» Карел Дю Пре поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной России.

«Спасибо Федерации регби России за организацию этого матча. Волгоград — изумительный город с большой историей. Играть против сборной России именно в этом городе — это очень особенная история для нас. Мы, иностранцы, узнали больше о Волгограде, посмотрели достопримечательности. Понимаем, что это особенное место для жителей России, — цитирует «Газета.Ru» Дю Пре. — Стадион здесь тоже невероятный. Мы сможем показать хорошую игру в регби на такой арене. Спасибо еще раз за такую возможность сыграть против наших российских друзей».

Матч пройдет 29 октября в 14.00 по московскому времени на «Волгоград Арене».