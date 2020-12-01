Капитан сборной Аргентины по регби отстранен за расизм
08:53
Капитан сборной Аргентины по регби Пабло Матера отстранен от команды за проявление расизма, информирует пресс-служба Аргентинского регбийного союза (UAR).
Также на время дисциплинарного разбирательства от работы с командой отстранены Гвидо Петти и Сантьяго Сокино.
Они обвиняются в публикации расистских высказываний в социальных сетях в период с 2011 по 2013 год.
27-летний Матера провел 62 игры за национальную команду.
6 декабря сборная Аргентины сыграет матч Кубка трех наций против команды Австралии.
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