Капитан сборной Аргентины по регби отстранен за расизм

Капитан сборной Аргентины по регби Пабло Матера отстранен от команды за проявление расизма, информирует пресс-служба Аргентинского регбийного союза (UAR).

Также на время дисциплинарного разбирательства от работы с командой отстранены Гвидо Петти и Сантьяго Сокино.

Они обвиняются в публикации расистских высказываний в социальных сетях в период с 2011 по 2013 год.

27-летний Матера провел 62 игры за национальную команду.

6 декабря сборная Аргентины сыграет матч Кубка трех наций против команды Австралии.