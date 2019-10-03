Капитан российских регбистов и его речь после третьего поражения на Кубке мира. Верите, что наши выиграют последний матч?

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев дал экспресс-интервью после поражения в матче с Ирландией на Кубке мира (0:35). Россияне потеряли шансы на выход в плей-офф. У России ноль очков в группе А и последнее место. Последнюю встречу на турнире россияне проведут 9 октября против команды Шотландии.

— Потрясающая и самоотверженная игра ребят. Мы были второй лучшей командой на поле. И это поражение не сломит нас. Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку, — сказал Артемьев.

«A magnificent die hard attitude from our boys»



Fan favourite and @RugbyRussia captain Vasily Artemyev speaks passionately after his sides gutsy performance against Ireland #IREvRUS #RWC2019 pic.twitter.com/h6yzo3QTwn — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 3, 2019

Капитан сборной России приобрел популярность на турнире благодаря своим запоминающимся интервью, которые он дает на отличном английском языке.

Капитан сборной России по регби стал звездой соцсетей // Капитан сборной России снова впечатляет своим английским