Игорь Артемьев: «Сборная России должна стать постоянным участником Кубка мира»

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев прокомментировал пресс-службе организации итоги участия российской сборной на Кубке мира по регби в Японии.

«Мы сделали главное — Россия достойно заявила о себе на мировой регбийной арене, — начал Артемьев. — Наши спортсмены по-настоящему сражались со сборными тех стран, где регби развивается более 100 лет, где эта игра возведена в национальный культ. Сейчас уверенно можно сказать, что в России может быть регби мирового уровня и мы должны поставить перед собой ясную цель — быть на всех предстоящих Кубках мира. Более того, мы должны готовиться играть на равных с самыми сильными сборными. Для этого предстоит пройти непростой путь и еще многое сделать.

Я хочу поздравить наших игроков: вы действительно бились за свою страну, где-то даже превосходили свои возможности. Кроме того, вы выступили настоящими «народными дипломатами». Мы слышали и видели только восторженные отклики о нашей сборной и наших игроках со стороны иностранных болельщиков и хозяев чемпионата.

Отдельная признательность тренерскому штабу и администрации команды: сборная действительно изменилась за прошедший год, проявила свой боевой настрой и характер, многому научилась. Спасибо нашим болельщикам. Мы можем гордиться такой поддержкой и пониманием, которую вы оказали сборной на протяжении всего турнира.

Есть еще один важный результат участия нашей сборной в Кубке мира: о регби заговорила вся страна. Многие вообще впервые услышали о нашей игре и, более того, смогли ее увидеть воочию. Уверен, что после Кубка мира многие мальчишки и девчонки придут в регбийные секции, на наших матчах значительно больше станет болельщиков, появятся новые поклонники нашей игры и новые партнеры.

Да, не все получилось, были ошибки и нарушения, где-то не хватало спортивной воли и воодушевления. Впереди системная работа по популяризации регби, поиску и развитию талантливой молодежи, качественной подготовке сборных всех возрастов и их постоянному участию в международных турнирах. Тогда мы будем более уверены в своих силах. Наш путь — только вперед!