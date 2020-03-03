Грузия не собирается отменять матч чемпионата Европы против сборной России из-за коронавируса

Грузинский регбийный союз не рассматривает вариант отмены матча чемпионата Европы против сборной России из-за коронавируса.

В Грузии выявлены три случая заболевания коронавирусом.

— Министерства здравоохранения или спорта не давали нам никаких распоряжений по этому вопросу, — приводит слова представителя союза РИА Новости. — Мы, как и раньше, продаем билеты на матч онлайн. Если ситуация изменится, Федерация регби Европы и Грузинский регбийный союз сделают официальное заявление.

Матч должен пройти в Тбилиси 14 марта.