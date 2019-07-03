Грузинский регбист высказался о своем отстранении в России

Грузинский регбист Реваз Бродзели прокомментировал информацию о своем отчислении из московского клуба "Слава".

Ранее сообщалось, что регбисты из Грузии Саба Илуридзе и Реваз Бродзели отчислены из московского клуба "Слава". Причиной якобы стало их поведение в матче Кубка России против "Кубани".

После успешно выполненной попытки Илуридзе и Бродзели закрыли один глаз рукой. Этот жест был популярным на улицах Тбилиси во время недавних акций оппозиции. Во время штурма парламента одна из девушек потеряла глаз в результате применения правоохранителями резиновых пуль, и манифестанты часто символически закрывали один глаз рукой.

Информация об отчислении грузинских регбистов появилась на канале "Рустави-2". Тем не менее, в интервью Sputnik Грузия президент "Славы" Алексей Ниловский заявил "Контракты с игроками Илуридзе и Бродзели не разорваны, они по-прежнему являются игроками клуба".

- Мой жест был правильно понят. Я встретился с президентом и поговорил об этом, - цитирует Бродзели popsport.com. - Мы оба придерживались мнения, что у него нет политической подоплеки, это солидарность с теми, кто получил ранения. Это (отстранение - прим. "СЭ") было решением Федерации регби России, клуб не мог себе позволить (противиться решению - прим. "СЭ"). Пока что ничего не могу сказать о будущем, буду ли я продолжать карьеру в Грузии или за ее пределами. Хочу сказать, что я не жалею о своем поведении. Это смешная раекция России.

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