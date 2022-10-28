Главный тренер сборной России по регби рассказал о планируемых товарищеских матчах

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин рассказал о планируемых товарищеских матчах.

«У нас есть перспективы сыграть со сборной Южной Африки. Причем это не то же самое, что Киргизия или Босния и Герцеговина в футболе. Южная Африка в регби — это чемпион мира, в этой стране разветвленная сеть команд. Мы пригласили на финал Кубка России по регби посла ЮАР и министра спорта. Они присутствовали на игре и общались с нашим руководством Федерации регби России, — приводит «Газета.Ru» слова Первухина. — На клубном уровне мы тоже пытаемся договориться. Надо делать первые шаги в плане товарищеских матчей. Будем искать все пути. Есть еще Аргентина и Чили, где регби достаточно развито».

Сборная России сыграет товарищеский матч против команды сильнейших легионеров чемпионата страны. Встреча пройдет 29 октября на «Волгоград Арене». Начало — 14.00 по московскому времени.