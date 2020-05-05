Глава Федерации регби России и председатель попечительского совета РК ЦСКА Игорь Артемьев пожелал успехов и развития проекту «Мама, папа, я — регбийная семья!». В то же время он поблагодарил всех тренеров, игроков, принявших в нем участие. В своем видеообращении он отметил добрые инициативы армейского регби-клуба, пользу, которую дает проект зрителям, как в физическом, так и психологическом плане. А так же рассказал, почему он сам выбрал именно регби и почему советует приводить в этот спорт своих детей.

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