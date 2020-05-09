Федерация регби России поздравила с 75-летием Великой Победы Николая Иванова

Накануне 9 мая представители Федерации регби России и РК ЦСКА посетили ветерана Великой Отечественной войны Николая Павловича Иванова, игрока послевоенной команды по регби «Динамо».

Героическую историю Николая Иванова можно прочитать на официальном сайте Федерации регби России.

8 мая 2020 года, накануне Дня Победы, представители Федерации регби России и РК ЦСКА навестили Николая Павловича, чтобы вручить ему памятные подарки. Когда Глеб Бабкин и Дмитрий Половых вошли в квартиру, ветеран как раз смотрел любимую игру: по телевизору показывали повтор матча-открытия Кубка мира 2019 года в Японии между хозяевами и сборной России.

Гости, пришедшие к ветерану, были выбраны не случайно. Глеб Бабкин, директор ФРР по развитию регби в регионах России, является воспитанником клуба «Слава», а нынешний тренер РК ЦСКА Дмитрий Половых в недавнем прошлом играл за главную команду Второго часового завода. Они подарили Николаю Павловичу галстук с логотипом ФРР, памятный регбийный мяч с логотипами ФРР и ЦСКА, выпущенный специально к 75-летию Великой Победы, и подарочные наборы от «Военторга».

Также Бабкин передал Николаю Ивановичу личное поздравление от руководителя Высшего совета Федерации регби России и руководителя Федеральной антимонопольной службы страны Игоря Артемьева. В нем он поблагодарил ветерана за Великий Подвиг и отметил, что нынешнее поколение обязано предыдущему миром и благополучием. Глава ФРР подчеркнул, что регбийное сообщество России гордится тем, что в его рядах есть такие люди, как Николай Павлович.

Напоследок ветеран пожелал российскому регби процветания и успехов, особенно на международном уровне, а также дал ребятам напутствие. По словам Николая Павловича, он заметил, что негативная тенденция в регби в последние годы сменилась активным ростом, и поддержал программы по популяризации спорта среди школьников и студентов. Особое переживание он выразил по поводу низкой посещаемости игр зрителями, подчеркнув, что Россия должна стремиться к заполняемости стадионов как на Кубках мира. Для этого он порекомендовал активнее вовлекать СМИ в процессы распространения информации и подчеркнул, что рад тому, что регби вернулось на телеэкраны.

«Мы начали акцию «Регби на всю жизнь!» благодаря инициативе Алексея Митрюшина, президента РК ЦСКА, — сказал Бабкин. — Усилиями Федерации регби России, региональных федераций, армейского клуба и руководителя ветеранского движения в регби Юрия Борисовича Сигаева мы смогли собрать и актуализировать информацию о ветеранах регби нашей страны. Наш самый почетный ветеран, участник Великой Отечественной войны — Николай Павлович Иванов. Сейчас ему 95 лет. У меня очень приятное впечатление от встречи. Мне кажется, ему понравились наши галстуки и мячи. Также хочу поблагодарить компанию «Военторг» и других наших партнеров в этом начинании. Здорово, что Николай Павлович в таком возрасте, несмотря на все, через что ему пришлось пройти, сохраняет бодрость духа. Он до сих пор вовлечен в регби — смотрит его по телевизору и даже ходит на матчи «Славы». Уверен, что он будет еще долго радовать нас своим присутствием на трибунах в качестве самого почетного гостя».