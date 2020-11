Федерация регби России посмеялась над ситуацией с твитами Трампа

Федерация регби России в официальном Twitter опубликовала сообщение, высмеивающее ситуацию с твитами президента США Дональда Трампа. Трамп, не согласный с поражением на президентских выборах, неоднократно писал, что он одержал победу. Twitter помечает его сообщения подписью: «Official sources stated that this is false and misleading («Официальные ресурсы признают это ложным и вводящим в заблуждение»).

Пресс-служба федерации написала: «Регби никогда не войдет в топ-3 популярных видов спорта в России» и добавила соответствующую подпись.