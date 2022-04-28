Федерация регби России не планирует переходить в азиатскую федерацию

Заместитель главы высшего совета Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков высказался о возможном переходе в Азиатскую федерацию.

«В ближайшее время я планирую встретиться с президентом Азиатской федерации регби, возможно, проведем с азиатскими командами несколько встреч, — цитирует Яшенкова ТАСС. — Как идея, как мысль, думали перейти в азиатскую федерацию. Но мы хотим получать игровую практику с сильнейшими командами в Европе, поэтому пока не будем переходить».

Исполнительный комитет Всемирной федерации регби (World Rugby) в начале марта принял решение временно отстранить российскую и белорусскую сборные от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления, также было приостановлено членство ФРР в международной организации.

ФРР подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о приостановке членства в World Rugby. Организация рассмотрит апелляцию 11-12 мая.