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Федерация регби России хочет провести домашние матчи чемпионата Европы в Сочи и Калининграде

28 ноября 2019, 18:04
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Федерация регби России планирует провести домашнюю встречу чемпионата Европы против испанцев на стадионе «Фишт» в Сочи, а другой матч турнира сыграть с португальцами на «Калининград Арене», сообщает ТАСС.

Действующим чемпионом континента является сборная Грузии. Россияне в марте 2019 года заняли четвертое место.

Матч Россия — Испания пройдет 1 февраля, а игра Россия — Португалия — 22 февраля.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7222267

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