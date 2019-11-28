Федерация регби России хочет провести домашние матчи чемпионата Европы в Сочи и Калининграде

Федерация регби России планирует провести домашнюю встречу чемпионата Европы против испанцев на стадионе «Фишт» в Сочи, а другой матч турнира сыграть с португальцами на «Калининград Арене», сообщает ТАСС.

Действующим чемпионом континента является сборная Грузии. Россияне в марте 2019 года заняли четвертое место.

Матч Россия — Испания пройдет 1 февраля, а игра Россия — Португалия — 22 февраля.