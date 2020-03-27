Федерация регби Италии досрочно прекратила сезон из-за коронавируса
13:15
Федерация регби Италии объявила о досрочном прекращении сезона. Решение было принято в связи с пандемией коронавируса. Чемпионат не будет доигран.
Судьба сезона в чемпионате Италии по футболу пока неизвестна. Ранее сообщалось о намерении возобновить чемпионат, когда это позволит ситуация.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.
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