Федерация регби Италии досрочно прекратила сезон из-за коронавируса

Федерация регби Италии объявила о досрочном прекращении сезона. Решение было принято в связи с пандемией коронавируса. Чемпионат не будет доигран.

Судьба сезона в чемпионате Италии по футболу пока неизвестна. Ранее сообщалось о намерении возобновить чемпионат, когда это позволит ситуация.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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