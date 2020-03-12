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Европейские чемпионаты по регби перенесены на неопределенный срок, среди них — юношеский Евро в Калининграде

20:42

Все турниры под эгидой Rugby Europe перенесены на неопределенный срок, сообщает Федерация регби России. Причиной стала эпидемия коронавируса.

В число отложенных турниров вошли чемпионат Европы до 20 лет в Португалии, чемпионат Европы до 18 лет в Калининграде, матчи мужского Евро (в том числе Россия — Грузия) и женского Евро (в том числе Испания — Россия).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/RugbyRussia/status/1238153689614909440

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