Все турниры под эгидой Rugby Europe перенесены на неопределенный срок, сообщает Федерация регби России. Причиной стала эпидемия коронавируса.

В число отложенных турниров вошли чемпионат Европы до 20 лет в Португалии, чемпионат Европы до 18 лет в Калининграде, матчи мужского Евро (в том числе Россия — Грузия) и женского Евро (в том числе Испания — Россия).