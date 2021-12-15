«Енисей-СТМ» переиграл команду из Израиля в матче Суперкубка Европы
22:28
«Енисей-СТМ» переиграл команду «Тель-Авив Хит» в матче Суперкубка Европы по регби. Встреча завершилась со счетом 34:31 в пользу гостей.
«Енисей-СТМ» с 16 очками занимает первое место в Восточной конференции.
В следующей игре россияне сыграют дома с грузинским «Блэк Лайон».
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