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«Енисей-СТМ» переиграл команду из Израиля в матче Суперкубка Европы

22:28
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«Енисей-СТМ» переиграл команду «Тель-Авив Хит» в матче Суперкубка Европы по регби. Встреча завершилась со счетом 34:31 в пользу гостей.

«Енисей-СТМ» с 16 очками занимает первое место в Восточной конференции.

В следующей игре россияне сыграют дома с грузинским «Блэк Лайон».

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Иван Шитик все материалы автора
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