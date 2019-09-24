Эмоциональный спич капитана сборной России по регби. Что он сказал

Федерация регби России опубликовала флеш-интервью капитана сборной России по регби Василия Артемьева. Спортсмен после поражения на Кубке мира от Самоа (9:34) снова порадовал поклонников своим чистым английским языком.

«Мы приехали в Японию с одной целью: получить уважение. Показать, насколько мы преданны игре и насколько можем быть сильны. И мне кажется, что мы на правильном пути к этой цели. У нас еще две игры здесь! Большое всем спасибо!

Мы приехали сюда показать, что можем играть в силовой манере, что мы можем играть в быстрое регби. И мне кажется, мы на правильном пути. Мы уже достигли многого! К сожалению, сегодня мы не использовали большинство в первом тайме. Сборная Самоа не позволила нам воспользоваться шансами. Тем не менее, это большой опыт для нашей команды и отличное выступление от каждого игрока сегодня", — сказал Артемьев.