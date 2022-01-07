Двое юных регбистов казанской «Энергии» погибли в ДТП
В ночь на 7 января автомобиль с юными игроками казанской «Энергии» разбился в ДТП, информирует пресс-служба Регби России.
Двое ребят и мать одного из регбистов погибли. Спортсмены возвращались с рождественского турнира из Пензы, из пяти человек, находившихся в машине, выжили двое детей, которые доставлены в больницу.
«От имени всего регбийного сообщества соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. Скорбим вместе с вами!» — говорится в сообщении.
В ночь на 7 января автомобиль с юными игроками казанской «Энергии» разбился в ДТП. Двое ребят и мать одного из регбистов погибли.— Регби России / Rugby Russia (@RugbyRussia) January 7, 2022
Ребята возвращались с рождественского турнира из Пензы, из пяти человек, находившихся в машине, выжили двое детей, которые доставлены в больницу. pic.twitter.com/mRqJcRHJBe
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