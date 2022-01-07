Двое юных регбистов казанской «Энергии» погибли в ДТП

В ночь на 7 января автомобиль с юными игроками казанской «Энергии» разбился в ДТП, информирует пресс-служба Регби России.

Двое ребят и мать одного из регбистов погибли. Спортсмены возвращались с рождественского турнира из Пензы, из пяти человек, находившихся в машине, выжили двое детей, которые доставлены в больницу.

«От имени всего регбийного сообщества соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. Скорбим вместе с вами!» — говорится в сообщении.