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Двое юных регбистов казанской «Энергии» погибли в ДТП

17:44

В ночь на 7 января автомобиль с юными игроками казанской «Энергии» разбился в ДТП, информирует пресс-служба Регби России.

Двое ребят и мать одного из регбистов погибли. Спортсмены возвращались с рождественского турнира из Пензы, из пяти человек, находившихся в машине, выжили двое детей, которые доставлены в больницу.

«От имени всего регбийного сообщества соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. Скорбим вместе с вами!» — говорится в сообщении.

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Роман Шишов все материалы автора
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