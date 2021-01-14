Два иностранных тренера вошли в штаб сборной России по регби

Два иностранных тренера вошли в тренерский штаб наставника сборной России по регби команды Лина Джонса, сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Борис Станкович родился в Новой Зеландии в 1980 году. Играл за сборную Англии (U19 и U21), провел большую часть своей карьеру в «Лестер Тайгерс». В 2017 году вошел в тренерский штаб «Лестер Тайгерс», где работал тренером схватки вплоть до октября 2020 года.

Карл Хогг родился в Шотландии в 1969 году. Сыграл пять матчей за национальную сборную своей страны. С 2016 по 2018 годы тренировал «Вустер Ворриорс», в 2019/20 являлся главным тренером «Оспрейс».