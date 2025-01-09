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Сегодня, 11:31

В Госдуме РФ оценили поступок регбиста Готовцева: «С уважением относимся, он не отрицает принадлежность к России»

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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что английский регбийный клуб «Глостер» запретил наносить российский флаг на форму игрока команды Кирилла Готовцева.

«Мы прекрасно знаем, что не так много уже играет наших игроков за рубежом. Обидно, что, вместо того чтобы уделять внимание тренировкам, им необходимо задумываться, что можно делать, а что — нельзя. С уважением относимся к его поступку, он не отрицает принадлежность к своей стране, он гордится своей страной. Поэтому наносит свой флаг. Большое ему уважение за это. Но нужно осознавать, что Англия является одной из ярых антироссийских держав, которая изобретает и поддерживает санкции против России. Клуб, конечно, мог бы и поддержать своего спортсмена. Главное, чтобы у Кирилла не было никаких проблем, когда он играет в Англии. В случае возникновения проблем он обязан обратиться в посольство, где ему окажут всевозможную поддержку», — сказал Свищев «СЭ».

Регбийный клуб «Глостер» запретил Готовцеву наносить национальный флаг на свою игровую форму. В клубе заявили, что решение было принято после жалобы одного из болельщиков в соцсетях. При этом остальные иностранные игроки смогут продолжить наносить на экипировку флаги своих стран.

Готовцев выступает за «Глостер» с 2021 года. До этого в России он играл за «Красный Яр». Нападающий представлял сборную страны на чемпионате мира в Японии в 2019-м.

Дарик Агаларов

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