Для России и Грузии организуют альтернативные матчи после отказа россиян ехать в Тбилиси

Международный совет регби (World Rugby) ведет работу над организацией альтернативных тестовых матчей для сборных России и Грузии, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям World Rugby Доминика Рамблса.

27 августа Россия и Грузия должны были провести в Тбилиси товарищеский матч, он Федерация регби России заявила об отказе от поездки в связи с политической ситуацией в Грузии.

- Я не берусь детально комментировать эту ситуацию, но подоплека принятого решения понятна. Мы усердно работаем над организацией альтернативных тестовых встреч для обеих сборных, - сказал Рамблс.