DJ Smash: «Регби в России должен быть на одном уровне с хоккеем и футболом»

Известный российский диджей и музыкальный продюсер Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, в сотрудничестве с Федерацией регби России презентовал клип «Гимн регби».

— В связи с тем, что сейчас такое пристальное внимание к регби, и он начинает так хорошо развиваться в нашей стране, мы решили создать клип, посвященный этому виду спорта. Я доволен этой работой и благодаря ей я окунулся в мир регби, и сейчас стал хотя бы разбираться в этом виде спорта.

— Сами в регби никогда не играли?

— Я познакомился с этим видом спорта совсем недавно и только сейчас стал в него втягиваться. Считаю, что регби — один из самых азартных, интересных, активных видов спорта, и он очень близок русскому духу. И мне не до конца понятно, почему регби только сейчас начинает развиваться. На мой взгляд, этот вид спорта должен быть в нашей стране наравне с футболом и хоккеем. И хочу сказать, что сейчас для этого делается все возможное. (Петр Григоренко)