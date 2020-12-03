Дисквалификация отстраненного за расизм аргентинского регбиста отменена

Аргентинский регбийный союз (UAR) отменил отстранение капитана национальной сборной Пабло Матеры, информирует пресс-служба UAR.

Как отмечается, он выразили глубокое сожаление по поводу случившегося.

Ранее Матера, а также Гвидо Петти и Сантьяго Сокино были отстранены от команды за проявление расизма. Они обвинялись в публикации расистских высказываний в социальных сетях в период с 2011 по 2013 год.

— Игроки выразили глубокое сожаление и подтвердили, что совершили безрассудный поступок. Дисциплинарная комиссия рассмотрела и дала оценку их поведению во время расследования. Они не делали ничего подобного больше восьми лет и могут быть частю команды. Капитанство Матеры восстановлено, — говорится в сообщении.