ЦСКА стал седьмым в чемпионате России и первым среди московских клубов
В заключительном матче чемпионата России по регби сезона-2021/22 мужская команда регби-клуба ЦСКА одержала уверенную победу над другой РК «Слава» (24:10) и заняла седьмое место, став лучшей из трех столичных регбийных клубов.
В так называемом утешительном плей-офф за пятое-восьмое места ЦСКА на выезде уступил «Красному Яру», хотя выдал яркий второй тайм. Проигрывая по ходу матча 0:29, армейцы занесли четыре попытки подряд и свели игру к достойному результату 20:29!
В заключительном матче сезона против «Славы» помимо седьмого места разыгрывался и статус лучшей команды Москвы, поскольку «Динамо» по итогам регулярки заняло девятое место и в плей-офф уже не участвовало.
Для ЦСКА ситуация осложнялась тем, что вызов на матч Barbarians (этакая сборная мира, которая играет выставочные матчи с разными сборными, и защищать ее цвета - огромная честь для любого игрока и тренера) получил главный тренер Джон Молвихилл. Таким образом, на тренерском мостике остались Юрий Кушнарев и Валерий Цнобиладзе.
Весь матч получился как будто продолжением второго тайма против «Красного Яра»: ЦСКА играл вдохновенно и даже авантюрно, а ошибки компенсировались настолько красивыми моментами, что зрители не жалели сил на поддержку. Кульминацией матча стала попытка Кирилла Кузнецова после скидки самого молодого игрока на поле, 17-летнего Ивана Дорофеева. Это произошло в середине второго тайма, и этим шедевром ЦСКА установил окончательный счет в матче — 24:10! До этого свою дебютную попытку в карьере на взрослом уровне оформил сам Дорофеев.
Смогут ли армейцы защитить свое звание и бросить вызов в чемпионате не только московским клубам, но и остальным? В данный момент клуб ищет спонсоров и поддержки у города, которому он приносит победы и титулы (тут пока с большим успехом выступает двукратный чемпион России, обладатель Кубка России и Кубка европейских чемпионов женская команда ЦСКА). В отличие от зимнего межсезонья, летний перерыв весьма скоротечен, и уже через месяц стартует первый тур нового чемпионата. Менее чем за тридцать дней до него ЦСКА размышляет не об укреплении состава для новых вызовов, а о возможности участия в турнире.