ЦСКА — победитель чемпионата России по регби-7 среди женских команд

В понедельник на стадионе «Фили» в Москве женская команда ЦСКА победила в решающем матче финального 7-го тура чемпионата России по регби-7 «ВВА-Подмосковье» со счетом 20:7 и защитила титул действующего чемпиона страны. Армейские спортсменки не проиграли ни одного тура в чемпионате.

ЦСКА победил в первых трех турах чемпионата России по регби-7 в 2021 году, а уже весной 2022 года упрочил свое лидерство в турнирной таблице, проведя победные матчи в Казани. По итогам 4-го и 5-го туров игроки ЦСКА не просто одолели с большим преимуществом своих соперниц, но и не допустили ни одной попытки конкуренток, сохранив во всех матчах собственную зачетку в неприкосновенности. Благодаря успешному выступлению в столице Татарстана женский коллектив ЦСКА продолжил победную серию, начавшуюся в 2020 году. Кстати, в 2021 году команда не проиграла ни одного матча ни в одном из турниров.

В атаке игрок ЖРК ЦСКА Дарья Шестакова. Владимир Лодяков

В 6-м московском туре армейские спортсменки также не встретили сопротивления на групповом этапе и стадии плей-офф. Упорный матч выдался лишь в финале. В решающей игре ЦСКА встретился с красноярским «Енисеем-СТМ». Счет первого тайма был ничейный — 7:7. На попытку Виктории Эм Красноярск ответил дерзким взятием зачетки, а бьющие команд обменялись точными реализациями. После перерыва ЦСКА дважды удалось вывести на дистанционный забег Елену Здрокову — две попытки крайней армейской команды и одна точная реализация от Кристины Серединой в качестве бонуса обеспечили победу со счетом 19:7.

Игрок ЖРК ЦСКА Кристина Середина. Владимир Лодяков

Перед финальным 7-м туром в Москве команда Александра Алексеенко и Валерия Попова опережала ближайших преследователей «ВВА-Подмосковье» и «Енисей-СТМ» на 15 очков (102 против 87), поэтому ни у кого не вызывало сомнений, кто станет чемпионом. Основная борьба развернулась за 2-е и 3-е места между красноярским «Енисеем-СТМ» и «ВВА-Подмосковье». В итоге, одержав поочередно победы над «Малахитом» (47:0), «Витязем» (52:0), «Кубанью» (50:0) и «Зилантом» (32:0), в финале ЦСКА победил «ВВА-Подмосковье» со счетом 20:7.

— Это уникальный результат, мы гордимся нашими девушками, — комментирует победу женской команды ЦСКА в чемпионате России президент Регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин. — При этом отмечу огромную и качественную работу, которая привела к этой победе и ее составляющие: баланс усилий менеджмента клуба, ресурсов, тренерского штаба, игроков и медицинского персонала, собранных в ЦСКА. Именно их самоотдача и профессионализм являются залогом нашего успеха. Женская команда РК ЦСКА последовательно, турнир за турниром, это демонстрирует.

Игроки ЖРК ЦСКА с кубком чемпионата России по регби-7. Владимир Лодяков

Тот же самый набор качеств, по мнению президента РК ЦСКА, позволил сборной России в III туре Мировой серии стать второй командой планеты, обыграв в том числе и сильнейшую сборную Австралии. Отметим, что ЦСКА является базовым клубом для сборной России по регби, а тренерский штаб возглавляет национальную команду.

— Мы по-прежнему рассчитываем принимать участие в международных соревнованиях как на клубном уровне, так и на уровне сборной, — говорит Митрюшин. — Задача менеджмента РК ЦСКА создать для наших выдающихся спортсменок такие условия, в которых они смогут готовиться к соревнованиям самого высокого уровня и играть с соперницами международного класса в 2022 году.

Итоговое положение команд в Чемпионате России по регби-7 среди женских команд сезон-2021/22:

1 место — ЦСКА 119 очков

2 место — «ВВА-Подмосковье» 102 очка

3 место — «Енисей-СТМ» 101 очко