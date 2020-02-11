Четырехкратный олимпийский чемпион Немов вошел в совет регбийного ЦСКА
По итогам ежегодного заседания попечителей регбийного ЦСКА в состав совета был включен четырехкратный чемпион Олимпийских Игр Алексей Немов, об этом сообщается в официальном Twitter Федерации регби России.
— Регби — некий микс близких к народу борьбы и футбола, — цитирует официальный сайт ФРБ Немова. — К тому же сейчас во главе регби-клуба ЦСКА стоит сильная фигура Алексея Митрюшина. Его страсть и желание развивать этот вид спорта сразу же передаются всем окружающим. Уверен, что в синергии с остальными членами попечительского совета нам удастся привести клуб к новым вершинам.
Пока не успел сильно погрузиться в нюансы игры. Как раз для этого планирую по возможности посещать игры предстоящего сезона. Зрители любят честность и здоровую конкуренцию. Лично мне интересно, как команда сможет себя проявить в дебютном сезоне в Премьер-лиге. Конечно, желаю ЦСКА только побед!
По итогам ежегодного заседания попечителей РК ЦСКА в состав совета был включён четырёхкратный чемпион Олимпийских Игр Алексей Немов. Теперь прославленный российский гимнаст привлёк к игре своего младшего сына ??https://t.co/6eDHJWR2w1 pic.twitter.com/O1y4CgyQ6G— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) February 11, 2020