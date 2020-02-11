Регби
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Регби

Четырехкратный олимпийский чемпион Немов вошел в совет регбийного ЦСКА

14:59

По итогам ежегодного заседания попечителей регбийного ЦСКА в состав совета был включен четырехкратный чемпион Олимпийских Игр Алексей Немов, об этом сообщается в официальном Twitter Федерации регби России.

— Регби — некий микс близких к народу борьбы и футбола, — цитирует официальный сайт ФРБ Немова. — К тому же сейчас во главе регби-клуба ЦСКА стоит сильная фигура Алексея Митрюшина. Его страсть и желание развивать этот вид спорта сразу же передаются всем окружающим. Уверен, что в синергии с остальными членами попечительского совета нам удастся привести клуб к новым вершинам.

Пока не успел сильно погрузиться в нюансы игры. Как раз для этого планирую по возможности посещать игры предстоящего сезона. Зрители любят честность и здоровую конкуренцию. Лично мне интересно, как команда сможет себя проявить в дебютном сезоне в Премьер-лиге. Конечно, желаю ЦСКА только побед!

Регби: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир