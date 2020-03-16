Четвертьфиналы Кубка европейских чемпионов по регби перенесены из-за коронавируса
В связи с пандемией коронавируса отменены матчи 1/4 финала Кубка европейских чемпионов по регби. Об этом сообщает сайт Европейского профессионального клубного регби (EPCR).
Также сообщается, что отменены и матчи 1/4 финала Кубка вызова. Эти игры должны были пройти с 3 по 5 апреля.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.
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