Регби
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Регби

Четвертьфиналы Кубка европейских чемпионов по регби перенесены из-за коронавируса

16 марта 2020, 23:58
Теги:

В связи с пандемией коронавируса отменены матчи 1/4 финала Кубка европейских чемпионов по регби. Об этом сообщает сайт Европейского профессионального клубного регби (EPCR).

Также сообщается, что отменены и матчи 1/4 финала Кубка вызова. Эти игры должны были пройти с 3 по 5 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Регби: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 6546
Все опросы
Что делать с чемпионатом России по футболу во время пандемии коронавируса?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир