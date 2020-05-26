Чемпионат России стартует 19 июня. Известен полный календарь турнира

Федерации регби России утвердила дату начала турнира «Лига Ставок — чемпионат России по регби» сезона 2020 года. Матчи первого тура состоятся 19-20 июня.

- Согласовывая дату начала турнира «Лига Ставок — чемпионат России по регби», мы отталкивались от требований Wоrld Rugby в сложившейся ситуации, - сказал Генеральный директор — председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин. - Клубам необходимо время, чтобы подготовиться к первым матчам, поэтому мы перенесли старт сезона с 13 на 19 июня. Какие-то команды уже приступили к совместному тренировочному процессу, какие-то начнут работать в ближайшие дни. При этом будут соблюдены все необходимые рекомендации Роспотребнадзора. В связи с этим игроки, тренеры и административные штабы всех клубов в обязательном порядке пройдут процедуру сдачи теста на COVID-19.

Регулярный чемпионат пройдет в один круг с 19 июня по 28 августа, каждая команда проведет по девять матчей. Борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых, занявшие 1-е и 2-е места, получат прямые путевки в полуфинал. Команды, занявшие места с 3-го по 6-е, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят еще двух участников полуфинала.

Полуфиналы и финалы чемпионат России пройдут до двух побед и состоятся уже в 2021 году.

Команды, занявшие места с 7-го по 10-е, проведут утешительный турнир, даты которого будут определены позднее.

В первом туре 19-20 июня турнира сыграют: «Локомотив» (Пенза) — «ВВА-Подмосковье» (Монино), «Стрела» (Казань) — ЦСКА (Москва), «Красный Яр» (Красноярск) — «Слава» (Москва), «Булава» (Таганрог) — «Металлург» (Новокузнецк), «Богатыри» (Краснодар) — «Енисей-СТМ» (Красноярск).

Матчи 1/8 финала «Лига Ставок - Кубок России», которые должны были пройти в середине июня, состоятся 15-16 июля.

Кроме того, согласован и утвержден календарь турнира «Лига Ставок — чемпионат России по регби-7», который будет включать в себя пять туров:

1-й тур, 12-13 сентября 2020 года, Пенза

2-йтур, 19-20 сентября 2020 года, Владивосток

3-й тур, 31 октября-1 ноября 2020 года, Краснодар

4-й тур, 5-6 июня 2021 года, Санкт-Петербург или Москва

5-й тур, 12-13 июня 2021 года, Казань

С полным календарем турниров вы можете ознакомиться по ссылке.