Бывший регбист сборной ЮАР погиб в аварии с участием пьяного подростка

Игрок сборной ЮАР по регби Педри Ванненбург скончался в результате автомобильной аварии в американском Хьюстоне.

В машину, на которой ехала семья 41-летнего спортсмена, врезался авто под управлением 16-летнего подростка. Юный водитель был нетрезв и пытался уйти от полицейской погони, двигаясь со скоростью более 160 километров в час.

Ванненбург скончался на месте, его 8-летний сын в критическом состоянии доставлен в больницу, жена и дочь регбиста серьезно не пострадали.

Ванненбург выступал за сборную ЮАР с 2002 по 2007 годы. В 2010 году он публично признался, что страдает алкогольной и наркотической зависимостью. В процессе лечения спортсмен стал очень религиозен, женился и обзавелся детьми. В последнее время он работал тренером по регби в США.