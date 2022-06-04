Бюджет Федерации регби России не уменьшится, несмотря на санкции

Бюджет Федерации регби России (ФРР) останется на прежнем уровне, несмотря на текущую ситуацию. Об этом журналистам рассказал председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

«Бюджет в нынешнем году останется примерно на уровне прежнего, — сказал Артемьев ТАСС. — Возможны определенные отклонения в связи с тем, что некоторые поступления от наших партнеров будут меньше. При этом у нас профицитный бюджет, который позволяет нам существовать еще несколько месяцев в случае возникновения каких-либо обстоятельств».

Исполнительный комитет Всемирной федерации регби (World Rugby) 1 марта принял решение временно отстранить российскую сборную от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления, также было приостановлено членство ФРР в международной организации.

ФРР подала апелляцию на решение о приостановке членства в международной федерации. 13 мая стало известно, что World Rugby не удовлетворила апелляцию.