Регби
Новости
Олимпиада Кубок мира 2019
Главная
Регби

Сегодня, 13:58

Бюджет Федерации регби России не уменьшится, несмотря на санкции

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бюджет Федерации регби России (ФРР) останется на прежнем уровне, несмотря на текущую ситуацию. Об этом журналистам рассказал председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

«Бюджет в нынешнем году останется примерно на уровне прежнего, — сказал Артемьев ТАСС. — Возможны определенные отклонения в связи с тем, что некоторые поступления от наших партнеров будут меньше. При этом у нас профицитный бюджет, который позволяет нам существовать еще несколько месяцев в случае возникновения каких-либо обстоятельств».

Исполнительный комитет Всемирной федерации регби (World Rugby) 1 марта принял решение временно отстранить российскую сборную от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления, также было приостановлено членство ФРР в международной организации.

ФРР подала апелляцию на решение о приостановке членства в международной федерации. 13 мая стало известно, что World Rugby не удовлетворила апелляцию.

Источник: https://tass.ru/sport/14822579
Сборная России по регби
0
Читайте также
Пиво и шашлык: как не навредить здоровью
Какие футболисты РПЛ подорожали больше всего. Сколько теперь стоят Захарян, Мартинс и Сергеев
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Обладателя Кубка Европы по самбо дисквалифицировали на 6 лет за нарушение антидопинговых правил
Российскую легкоатлетку Коржаненко обвинили в допинге, но не смогли отнять медаль
Польша — Уэльс: прогноз на матч Лиги наций 1 июня 2022 года
Олимпийский чемпион Гранкин назвал положительный результат изоляции для российского волейбола
Федерация конного спорта России обжалует в CAS отстранение россиян
Роман Бабаев заявил, что дата слушания в CAS по еврокубкам еще неизвестна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федун отказался создавать регбийный «Спартак»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости