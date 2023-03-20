Британского регбиста Харгривза обнаружили мертвым спустя 14 месяцев после исчезновения

Британского регбиста Брина Харгривза нашли мертвым спустя 14 месяцев после исчезновения, сообщает The Sun.

Харгривз завершил карьеру в 2012 году в возрасте 26 лет, после чего работал в сфере нефтедобычи в США.

Об исчезновении экс-спортсмена стало известно в январе 2022 года, была запущена масштабная поисковая операция, которая не принесла успехов.

Обнаружение тела спортсмена подтвердил его брат Гарет Харгривз, сделав пост в соцсетях.

«Покойся с миром, Брин Харгривз. С невероятной скорбью я подтверждаю, что 14 месяцев спустя мы нашли Брина. Мы все еще не знаем причину смерти», — написал Гарет.

Брин Харгривз выступал в британской Суперлиге по регби.