Британские спортсмены покидают ЮАР из-за распространения нового штамма COVID-19
11:42
Пятнадцать британских и ирландских гольфистов отказались от участия в турнире серии DP World Tour в ЮАР из-за распространения нового штамма COVID-19, сообщает агентство Reuters.
По информации источника, валлийские клубы по регби-15 «Кардифф» и «Скарлетс» приняли решение сняться с международного турнира United Rugby Championship и собираются покинуть ЮАР до введения ограничений на перелеты со стороны Великобритании.
Предстоящие игры «Кардиффа» и «Скарлетса» будут отменены, а официальное заявление о снятии последует позднее.
О решении по проведению встреч с участием ирландского клуба «Мюнстер» и итальянской «Зебры», которые должны были состояться 27 ноября, не сообщается.
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