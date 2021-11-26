Британские спортсмены покидают ЮАР из-за распространения нового штамма COVID-19

Пятнадцать британских и ирландских гольфистов отказались от участия в турнире серии DP World Tour в ЮАР из-за распространения нового штамма COVID-19, сообщает агентство Reuters.

По информации источника, валлийские клубы по регби-15 «Кардифф» и «Скарлетс» приняли решение сняться с международного турнира United Rugby Championship и собираются покинуть ЮАР до введения ограничений на перелеты со стороны Великобритании.

Предстоящие игры «Кардиффа» и «Скарлетса» будут отменены, а официальное заявление о снятии последует позднее.

О решении по проведению встреч с участием ирландского клуба «Мюнстер» и итальянской «Зебры», которые должны были состояться 27 ноября, не сообщается.