Австралийский регбийный союз расторгнет контракт с игроком за его гомофобные посты

Австралийский регбийный союз разорвал контракт с игроком "Уаратаз" Исраэлем Фолау после его гомофобного поста в Инстаграме. 30-летний спортсмен также выступал за сборную Австралии.

В среду, 10 апреля, Фолау опубликовал пост с критикой в адрес тасманского парламента (Тасмания – штат Австралии – прим. "СЭ"), который сделал юридически необязательным указание пола в свидетельстве о рождении.

– Пьяницы, гомосексуалисты, прелюбодеи, лжецы, воры, атеисты и идолопоклонники - покайтесь, ибо вас ждет ад. Спасает только Иисус, – написал Фолау.