Австралийский регбист отстранен от игры в чемпионате Франции из-за употребления кокаина

Австралийский нападающий клуба чемпионата Франции по регби «Сексьон Палуаз» Рис Хьюит был отстранен за употребление кокаина.

В пробе, взятой у регбиста в ноябре 2024 года, был обнаружен бензоилэкгонин — основной метаболит кокаина.

Спортсмен признал свою вину в употреблении запрещенных веществ и подчеркнул, что принимал их в одиночку без остальных игроков команды.

Сроки дисквалификации игрока будут обнародованы позже. «Сексьон Палуаз» намерен включить Хьюита в программу медицинской поддержки.