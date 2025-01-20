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20 января, 23:58

Австралийский регбист отстранен от игры в чемпионате Франции из-за употребления кокаина

Даниил Аршавский
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Австралийский нападающий клуба чемпионата Франции по регби «Сексьон Палуаз» Рис Хьюит был отстранен за употребление кокаина.

В пробе, взятой у регбиста в ноябре 2024 года, был обнаружен бензоилэкгонин — основной метаболит кокаина.

Спортсмен признал свою вину в употреблении запрещенных веществ и подчеркнул, что принимал их в одиночку без остальных игроков команды.

Сроки дисквалификации игрока будут обнародованы позже. «Сексьон Палуаз» намерен включить Хьюита в программу медицинской поддержки.

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