Австралийские регбисты бойкотировали гимн страны из-за оскорбительной строчки

Четыре австралийских регбиста бойкотировали гимн Австралии перед началом серии Стэйт оф Ориджин, сообщает The Guardian. В ежегодном противостоянии "Нового Южного Уэльса" и "Куинзлэнда" представители первой команды Коди Уокер, Латрелл Митчелл и Джош Аддо-Карр, а также Уилл Чемберс из "Куинсленда" отказались петь гимн.

Причиной стали оскорбительные, на их взгляд, строчки о том, что австралийцы "молоды и свободны". Все четверо представляют коренное население Австралии и считают, что их нацию нельзя называть молодой, ведь на территории континента жили люди задолго до появления британских колонизаторов.

- Мы не молодые и не свободные, - ранее объяснял Митчелл свое недовольство гимном. - Мы самая старая культура в мире. И из-за этих слов стоит поставить под сомнение весь гимн.