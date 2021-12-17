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Артемьев: «Сборную России по регби скорее всего возглавит иностранец»

16:23

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что мужскую национальную команду может возглавить иностранный специалист.

«Скорее всего, это будет иностранец. Но правило будет таким, что если придет иностранный специалист, то рядом с ним будут два наших молодых тренера, которые впоследствии смогут его заменить. Это дорогое удовольствие, но мы понимаем, что базовым навыкам наших регбистов еще далеко до аналогичных умений в ведущих регбийных странах мира», — цитирует Артемьева ТАСС.

30 ноября Лин Джонс на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) объявил о том, что покидает свой пост.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13230773

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Виктория Кравченко все материалы автора
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