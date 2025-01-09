Регби
Новости
Олимпиада Кубок мира 2019
Главная
Регби

Сегодня, 09:57

Английский регбийный клуб запретил россиянину Готовцеву носить национальный флаг на форме

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Регбийный клуб «Глостер» из Англии запретил российскому игроку Кириллу Готовцеву наносить национальный флаг на свою игровую форму.

В клубе заявили, что решение было принято после жалобы одного из болельщиков в соцсетях.

«Национальный флаг Кирилла не будет размещен на его футболке в соответствии с наложенными санкциями. Мы понимаем, что этот флаг может вызывать различные коннотации, и приносим извинения, если это могло кого-то обидеть», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

При этом остальные иностранные игроки смогут продолжить наносить на экипировку флаги своих стран. В клубе отметили, что данный вопрос был обсужден с Готовцевым, и тот благосклонно отнесся к этому решению.

Готовцев выступает за «Глостер» с 2021 года. До этого в России он играл за «Красный Яр». Нападающий представлял сборную страны на чемпионате мира в Японии в 2019-м.

регби
Читайте также
Президент Приднестровья назвал российский газ гуманитарной помощью
Махачев отравился перед боем с Царукяном, но все равно победил. Вспоминаем, как прошел их первый поединок
На загоревшемся от атаки БПЛА предприятии в Саратовской области развернули оперштаб
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Журова считает, что мнение зарубежных болельщиков поможет допустить сборную России к Олимпиаде
Губерниев оценил шансы российских лыжников и биатлонистов на допуск к Олимпиаде 2026 года
Российский лыжник Гонтарь сменил спортивное гражданство: с ноября выступает за Словению
Российский лыжник Гонтарь перешел в сборную Словении
Тарасова оставила рождественское пожелание российскому спорту
Волочкова: «Российские спортсмены — лучшие в мире! Желаю им выдержки!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Енисей-СТМ» стал чемпионом России по регби в 13-й раз

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости