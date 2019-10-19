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Англия победила Австралию и впервые с 2007 года вышла в полуфинал ЧМ

12:13

Сборная Англии обыграла Австралию в 1/4 финала чемпионата мира по регби — 40:16. Англичане впервые с 2007 года пробились в полуфинал турнира. В 2007 году они дошли до финала, где уступили ЮАР (6:15).

Соперник Англии определится в игре Новая Зеландия — Ирландия. Новозеландцы — чемпионы последних двух розыгрышей турнира.

В другом полуфинале встретятся победители матчей Уэльс — Франция и Япония — ЮАР.

Чемпионат мира

1/4 финала

Англия — Австралия — 40:16 (17:9)

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