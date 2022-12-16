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Сегодня, 17:37

Александр Первухин вернулся на пост главного тренера сборной России по регби

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Первухин назначен главным тренером сборной России по регби.

«Спасибо за доверие, это очень сложный период. Представленная программа определяет ситуацию. Наша программа должна фокусироваться на отборочных соревнованиях к Кубку мира 2030 года. Необходимы международные матчи, идут переговоры с Южной Африкой», — сказал Первухин ТАСС.

63-летний Первухин также является главным тренером красноярского клуба «Енисей-СТМ». Он несколько раз ранее был главным тренером национальной команды.

До Первухина сборную России возглавлял южноафриканец Дик Мьюир.

Источник: https://tass.ru/sport/16616569
Сборная России по регби
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