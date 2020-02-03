Агроном стадиона «Фишт» Дмитрий Кривчиков: «Премьера регби на нашем стадионе удалась»

Агроном стадиона «Фишт» Дмитрий Кривчиков в интервью пресс-службе Федерации регби России рассказал о состоянии поля после матча чемпионата Европы между сборными России и Испании.

Напомним, что матч по регби впервые в истории прошел 1 февраля на поле олимпийского стадиона «Фишт» в Сочи.

— Состояние поля удовлетворительное, повреждения есть, но они не настолько сильные, чтобы акцентировать на них внимание, — сказал Дмитрий Кривчиков. — Я особо не переживал, был уверен, что никаких проблем не будет, хотя все последние дни до игры лил дождь. Во время матча мы выходили на поле, подбирали выбитую траву. Сотрудники стадиона, которые следят за полем, проведут все необходимые мероприятия по его восстановлению, но все эти процедуры пройдут в рабочем порядке.

Если сравнивать с футбольным матчем, то могу сказать, что у регбистов повреждения лишь в некоторых местах поля, а у футболистов практически везде. Учитывая, что мы впервые принимали регбийный матч, то небольшие проблемы были с разметкой, но в будущем таких сложностей не возникнет.

Если говорить о самой игре, то нам очень понравилось. Это бомба! Многие люди пришли в первый раз, но остались очень довольны увиденным. После матча было очень много вопросов от болельщиков о следующем регбийном матче. На игре Россия — Испания было больше 8000 зрителей, это вполне конкурентоспособная цифра, не уступающая посещаемости на матчах ФК «Сочи». Поэтому можно смело сказать, что премьера регби на «Фиште» удалась.