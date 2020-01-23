1 февраля в Сочи стартует чемпионат Европы по регби

1 февраля в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» матчем сборных России и Испании стартует чемпионат Европы по регби-2020. В этом году в нем примут участие шесть сборных: Россия, Грузия, Бельгия, Испания, Португалия и Румыния. Каждая команда проведет по 5 матчей. Россия принимает три: 1 февраля с Испанией (Сочи), 22 февраля с Португалией (Калининград) и 7 марта с Румынией (Краснодар).

Матч против сборной Испании — принципиальный для России. Обе команды из года в год ведут борьбу за призовые места. Сборная России — чемпион Европы по регби 2000 года и четырехкратный серебряный призер чемпионата (2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2018). Сборная Испании дважды занимала второе место и шесть раз была третьей.

БК «Лига Ставок» — генеральный партнер Федерации регби России — приглашает всех любителей этого мужественного вида спорта и болельщиков российской команды в Сочи на старт чемпионата Европы.