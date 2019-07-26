1-2 августа в Крыму пройдет первый Кубок командующего Черноморским флотом

1-2 августа в Крыму на стадионе "Севастополь" пройдет Кубок командующего Черноморским флотом по регби-7, в нем примут участие команды всех флотов Российской Федерации и сборная рязанских военно-воздушных десантников.

1 августа программа стартует в 9.40 с церемонии открытия, где слово возьмут организаторы турнира, среди которых руководитель комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ Алексей Митрюшин, глава Федерации регби Севастополя Илья Журавлев и помощник командующего флотом по физической подготовке Олег Хоменко. Далее, в 10.00 начнется матча-открытия Кубка командующего Черноморским флотом. Игры будут проходить вплоть до 14.00, когда окончательно сформируется турнирная таблица группового этапа.

В программа второго дня для зрителей будут организованы концертная программа и зоны активностей. Также все желающие смогут посмотреть на выставку вооружения и техники Черноморского флота Российской Федерации.

Для детей проведут турнир по бесконтактному регби. Финальная часть турнира начнется с 17.00 красочной шоу-программой от администрации Севастополя, а сразу после игры среди зрителей, пришедших по билетам, будет проведен розыгрыш призов от спонсоров турнира, главным из которых станет автомобиль УАЗ. Ключи от него вручат лично представители официального дилера "Техно Сервис". После финального свистка команды выйдут на поле для церемонии награждения, которую проведут глава ФАС России Игорь Артемьев, и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.