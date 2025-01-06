Скандал с избиением гимнасток достиг федерального масштаба. Тренеру грозит до трех лет тюрьмы

Известный педагог из Владимира обвиняется в жестоком обращении с юными спортсменками.

На днях в СМИ был предан огласке инцидент с жестоким обращением с юными гимнастками во Владимире. Там тренер школы олимпийского резерва Анастасия Савватеева-Субботина применяла к своим воспитанникам психологическое насилие, избивала их скакалкой и обручем. Теперь этой историей занимается Следственный комитет РФ.

Что произошло

В субботу, 4 января, адвокат Владислав Луньков разместил на своей странице в соцсетях видео, где приводится аудиозапись тренировки во владимирской школе олимпийского резерва (СШОР) № 5 по художественной гимнастике. На записи слышно, что тренер на повышенных тонах (активно используя нецензурную лексику) обращается к юной спортсменке, угрожая ей.

«9 декабря дочь пришла с тренировки домой с разбитыми губами и поврежденным лицом, — рассказала мать пострадавшей 8-летней девочки. — Травмы были объяснены тем, что накануне разучивался новый элемент и девочка упала. Но у меня на телефоне установлен родительский контроль, и мы стали прослушивать запись тренировки. Педагог сильно ругалась, и мы начали снова расспрашивать ребенка. И она призналась, что тренер заломила ей руку и провезла лицом по полу, а затем толкнула в стену, и она ударилась виском».

Было показано и фото окровавленного рта девочки и синяка около виска.

«Тренер ведет себя так довольно часто, — утверждает юная спортсменка. — Бьет редко, но орет постоянно. Других детей тоже иногда бьют, например, по ляжкам и по рукам, обручем по лицу, по телу скакалкой... Но они не рассказывают об этом родителям».

Адвокат Луньков сообщил, что это не единственный случай — известно и о других пострадавших девочках. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин оперативно поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.

«Дело уже возбуждено по 156-й статье — то, что предусмотрено законом в данном случае. Тут есть вопрос и к директору СШОР, к руководству, как допустили до работы этого тренера. Насколько я понимаю, обращения по нему были даже от коллег — сотрудников данного учреждения. Но директором было все проигнорировано. Тренеры обращались, рассказывали, но, насколько мне известно, только пострадали за это», — приводит слова Лунькова «Матч ТВ».

На инцидент отреагировали и в Федерации гимнастики России (ФГР).

«Федерация гимнастики России осуждает инцидент, произошедший на тренировке в спортшколе № 5 г. Владимира, ФГР считает подобное поведение абсолютно недопустимым. В настоящее время проводится внутреннее разбирательство во взаимодействии с региональной федерацией художественной гимнастики и школой. В ФГР готовы оказывать все необходимое содействие следственным органам и другим инстанциям в установлении деталей случившегося. Федерация держит этот вопрос под строгим контролем и примет все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем», — сказали в ФГР ТАСС.

Может получить до трех лет тюрьмы

В соответствии со статьей 156 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных, принудительных работ либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на определенный срок.

Свое мнение по поводу скандала высказала и Ангелина Шкатова — серебряный призер Олимпиады-2020, трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы (2021). Первым тренером этой спортсменки была как раз Савватеева-Субботина из Владимира. По словам Шкатовой, на данный момент информации недостаточно, чтобы делать окончательные выводы.

«Насколько мне известно, сейчас проводится проверка, и я надеюсь, что правоохранительные органы тщательно и объективно разберутся в этой ситуации. Как бывшая спортсменка я могу с уверенностью сказать: каждый, кто выбирает путь большого спорта, особенно в художественной гимнастике, неизбежно сталкивается с жесткостью, а порой и с откровенной жестокостью. Это может проявляться в предвзятости судей, тяжелых травмах, давлении соперников, включая случаи нечестной борьбы (например, подбрасывание запрещенных препаратов), а также во внутренней конкуренции, которая порой выходит за рамки человеческих взаимоотношений, напоминая дедовщину», — написала она в своем Telegram-канале.

Шкатова подчеркнула, что профессиональный спорт требует осознанного подхода, в том числе со стороны родителей:

«Если они не готовы принять тот факт, что их ребенок может столкнуться с серьезными физическими и эмоциональными испытаниями, возможно, стоит задуматься о другом пути. Меня часто спрашивают, отдала бы я своего ребенка в художественную гимнастику? Однозначного ответа у меня нет. На данный момент я живу в Санкт-Петербурге и хорошо знакома с системой подготовки спортсменов в Федерации художественной гимнастики города. Исходя из своего опыта, могу сказать, что, скорее всего, я бы выбрала другой регион».

В завершение титулованная гимнастка отметила, что важно понять причины и мотивы всех участников конфликта.

«Это может быть вызвано эмоциональным срывом, желанием родителей или адвоката привлечь внимание, личной неприязнью между сторонами или даже попыткой устранить тренера, чья методика кому-то неугодна. Делать поспешные выводы в таких вопросах, на мой взгляд, неправильно».

Анастасия Савватеева-Субботина — тренер высшей квалификационной категории, спортивный судья всероссийской категории. Имеет почетную грамоту Министерства спорта РФ. Ее стаж работы тренером — 19 лет.